В Нижнем Новгороде автобус с пассажирами врезался в грузовик

Утром 7 февраля на набережной Гребного канала в Нижнем Новгороде автобус ПАЗ, перевозивший 35 сотрудников "Нижегородского водоканала" на станцию аэрации, врезался в стоящий грузовик MAN, передает портал newsnn.ru. В результате ДТП пострадали 24 человека, двое из них были доставлены в больницу в состоянии средней степени тяжести. Сообщается, что сам транспорт находился в исправном состоянии, а водитель перед рейсом прошел медицинское освидетельствование. По предварительным данным, причиной аварии послужили сложные погодные условия – водитель не справился с управлением из-за плохой видимости на дороге.
Телеведущая ошеломила народ своим видом
Примадонна сообщила подробности
Ведущий КВН появился на премьере фильма
В Сети появились снимки беременной Саши Савельевой