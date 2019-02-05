В Горно-Алтайске скорая помощь попала в аварию

Вечером 4 февраля в городе Горно-Алтайск легковой автомобиль не уступил дорогу карете скорой помощи, спешащей на вызов с включенными проблесковыми маячками, передает портал "ФедералПресс". В результате пострадали водитель и пассажир легковушки, а также два пассажира скорой. По факту произошедшего проводится проверка.
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