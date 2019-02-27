Священник с дочерью погибли в ДТП на Урале

Утром 26 февраля на 27-м километре дороги Челябинск – Курган неподалеку от деревни Вахрушево в Челябинской области произошла авария. В ДТП погибли клирик Иверского храма села Миасское, священник Кирилл Шаламов и его 16-летняя дочь, сообщает Ura.ru.
У вдовы остался десятилетний сын. Прощание с погибшими состоится в храме Иверской иконы Божией Матери села Миасское.
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