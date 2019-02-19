В Башкирии водитель сбил мужчину и скрылся с места ДТП

В Башкирии произошел наезд на человека. При этом виновный в аварии водитель скрылся с места ДТП.

Известно, что пострадавший вышел на дорогу для осмотра неисправности своего грузовика. В результате ЧП 39-летний мужчина получил множественные травмы. Правоохранители просят граждан оказать помощь в поиске виновного в ДТП водителя, передает ToDay News Ufa.

