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Авто

В Башкирии водитель сбил мужчину и скрылся с места ДТП

прочитано 295 раз

В Башкирии произошел наезд на человека. При этом виновный в аварии водитель скрылся с места ДТП.

Известно, что пострадавший вышел на дорогу для осмотра неисправности своего грузовика. В результате ЧП 39-летний мужчина получил множественные травмы. Правоохранители просят граждан оказать помощь в поиске виновного в ДТП водителя, передает ToDay News Ufa.

19 февраля 2019, 17:53

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