Есть пострадавшие: в Петербурге маршрутка столкнулась с джипом на перекрестке

В Московском районе Санкт-Петербурга маршуртка столкнулась с джипом. "Все живы, ребенок испугался, у меня синяк на бедре", – цитирует пострадавшую газета "Петербургский дневник". В результате столкновения маршрутку выбросило на газон, машина получила повреждения в районе входной двери.
Популярные темы форума
Помогите отвязаться.
Невеста, с Новым Годом!
Что мне делать.....
ЁЛКА настоящая или искусственная?
Покойница, вторая страничка.
НЕВЕСТА ТЫ КЛАССНАЯ
Почему вы все такие страшные
Кто напьётся на Новый год?
Пожелания от Аиды Ведун
Русские мужики в постеле - барахло