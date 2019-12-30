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Есть пострадавшие: в Петербурге маршрутка столкнулась с джипом на перекрестке

прочитано 252 раза

В Московском районе Санкт-Петербурга маршуртка столкнулась с джипом. "Все живы, ребенок испугался, у меня синяк на бедре", – цитирует пострадавшую газета "Петербургский дневник". В результате столкновения маршрутку выбросило на газон, машина получила повреждения в районе входной двери. 

30 декабря 2019, 20:35

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