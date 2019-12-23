Убившему чемпиона России лихачу вынесли приговор

Убийце чемпиона России по картингу вынесли приговор. Суд приговорил преступника к шести годам лишения свободы.
По данным телеграм-канала "Hue", лихач еще два года после освобождения проведет без водительских прав. Напомним, год назад пьяный звукорежиссер театра "Пятница" влетел в зад авто, за рулем которого был 18-летний Никита Сапежко. Чемпион России по картингу скончался от полученных травм.
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