Есть пострадавшие: под Владивостоком произошла авария с 18 машинами

В среду, 11 декабря, в Надеждинском районе Приморского края произошла массовая авария. На трассе Новый – Де-Фриз столкнулись 18 легковых автомобилей, передает РИА Новости.
По предварительным данным, причиной ДТП стали неблагоприятные погодные условия. Накануне на Приморье обрушился сильный снегопад, сообщает телеканал "360".
Шесть человек получили травмы. Пострадавших доставили в местную больницу. На месте работают сотрудники ГИБДД и медики. Движение в районе аварии затруднено.
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