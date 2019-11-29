В Псковской области опрокинулся автобус со школьниками

В Псковской области опрокинулся рейсовый автобус со школьниками. Авария произошла в пятницу, 29 ноября, на 2-м километре трассы Новоржев-Кудеверь.
По предварительным данным, водитель не справился с управлением, и автобус съехал в кювет и перевернулся. В момент ДТП в салоне находились 10 пассажиров, включая 7 школьников.
Как сообщает FlashNord, трое детей получили травмы. Информация об их состоянии уточняется. Точные причины и обстоятельства аварии выясняют специалисты.
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