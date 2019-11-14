Иномарка насмерть сбила пешехода в Башкирии

В среду, 13 ноября, в Давлеканском районе Башкирии произошла серьезная авария. На 1-м километре трассы "Давлеканово-Буздяк" автомобиль Hyundai Creta наехал на двух мужчин, которые шли по проезжей части.
В результате ДТП один человек погиб, другого пешехода доставили в больницу с травмами. Причины и обстоятельства аварии выясняются, сообщает ToDayNews Ufa.
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