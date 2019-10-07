Русский терминатор: в Петербурге Нива разбилась вдребезги о человека

В Санкт-Петербурге на Арсенальной набережной мужчина перебегал дорогу на красный и на полном ходу "сбил" Ниву. Дело в том, что при столкновении с пешеходом машина рабилась вдребезги и перевернулась.
При этом пострадавший пешеход остался жив, пишет "телеграм"-канал Life Shot. Журналисты уже прозвали петербуржца "русским терминатором" и "медным всадником".
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