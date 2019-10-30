В Калининграде двухлетний ребенок попал под колеса авто

В Калининграде маленькая девочка попала под колеса автомобиля. За рулем иномарки находился 39-летний мужчина.
По данным FlashNord, ребенок переходил дорогу, держа мать за руку. С места аварии малышку госпитализировали с телесными повреждениями.
В Калининграде маленькая девочка попала под колеса автомобиля. За рулем иномарки находился 39-летний мужчина.
По данным FlashNord, ребенок переходил дорогу, держа мать за руку. С места аварии малышку госпитализировали с телесными повреждениями.
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