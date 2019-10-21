Пьяный автомобилист устроил массовую аварию в Подмосковье

В Балашихе водитель Subaru спровоцировал массовую аварию. Он влетел в грузовик, после чего выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Land Cruiser.
От сильного удара автомобиль Subaru загорелся. Прохожие помогли потушить пожар до приезда спасателей. В результате ДТП жертв нет.
На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб. Выяснилось, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Обстоятельства случившегося устанавливаются, сообщает сайт "Подмосковье сегодня".
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