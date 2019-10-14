В Ижевске автомобиль сбил ребенка

В минувшее воскресенье, 13 октября, в Ижевске случилась серьезная авария. На улице Дзержинского водитель автомобиля Opel совершил наезд на 11-летнего мальчика.
По предварительным данным, школьник шел по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП ребенок получил травмы, сообщает ИА "Удмуртия". Подробности его состояния не раскрываются.
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