Под Москвой в аварии с грузовиком погибла женщина

В пятницу, 11 октября, недалеко от села Ямкино в Московской области случилось серьезное ДТП. На 94-м километре трассы А107 автомобиль Hyundai выехал на встречную полосу и врезался в грузовик.
В результате аварии погибла пассажирка иномарки, водитель был доставлен в больницу с травмами. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются, сообщает сайт "Подмосковье сегодня".
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