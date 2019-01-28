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Авто

Kia Sorento Prime: Милая игрушка для взрослых

Фото: пресс-служба
Когда впервые подходишь близко к этой машине, возникает непреодолимое желание взять в руки ее уменьшенную копию и как в детстве потискать и поиграть с ней. То ли маленький мишка, то ли бегемотик – дизайн кроссовера Kia Sorento Prime 2018 модельного года  радует глаз и зовет в то безмятежное время, когда не надо думать о том, на какой заправке залить бензин подешевле или где сегодня помыть автомобиль – у Ашота в гаражах или на премиум-мойке.
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А что скрывается внутри этого милого плюшевого зверя? Раньше я думал, что главное в салоне – комфорт и удобство, теперь я постепенно склоняюсь к тому, что приоритет лично для меня – руль и все, что расположено вокруг него. От этого зависит и качество управления автомобилем, и визуальное удовольствие.

Так вот, руль в Kia Sorento Prime четырехспицевый, с полным подогревом и очень удобный. Рукоятка селектора автомата лежит в руке как влитая, да и в целом материалы в салоне и качество сборки впечатляют.

Фото: пресс-служба

Спидометр – графический, нарисованный. Это мне не очень по вкусу – привык  к механическим стрелочкам. Изображение с камеры заднего вида можно вывести на экран при любой скорости, нажав кнопку кругового обзора. Есть еще собственный дисплей двухзонного климат-контроля: удобная фишечка для капризных пассажиров. Их, кстати, можно взять на борт в количестве шести человек!

Фото: пресс-служба

Передние сиденья, разумеется, с электроприводом, подогревом и всевозможными регулировками. Этим сегодня уже никого не удивишь. А то, что настройками правого кресла могут управлять не только водитель, но и задний пассажир – это уже новшество. Кнопки продублированы на боковине спинки.

Фото: пресс-служба

Сзади можно легко путешествовать на дальние расстояния без намека на усталость в ногах, шее или спине – спинки у сидений регулируются. Просторные и удобные места второго ряда (тоже с подогревом) получилось организовать благодаря широкому салону.

Фото: пресс-служба

В багажнике этого Винни Пуха объемом 660/1700 литров, кажется, можно без труда разместить его настоящего лесного собрата, но не гризли, конечно! Розетки, разъемы – это все, как и полагается для машины такого класса, присутствует. Есть даже беспроводная зарядка для смартфона.

Фото: пресс-служба

Двигатель у Kia Sorento Prime V-образная шестерка объемом 2.4 литра, конечно, слабоват. Рискованные обгоны на трассе с ним совершать не советую – в самый неподходящий момент может не хватить тяги. А вот в городе мощности вполне хватает. В зависимости от дорожных условий можно использовать режимы: Эко, Комфорт или Спорт. Добавилась еще программа Smart, при выборе которой компьютер сам переключается между ними.

Фото: пресс-служба

На ровных дорогах машинка ведет себя вполне уверенно, крены в поворотах есть, но не критические. А вот на гравии и легком бездорожье заметна и раскачка кузова и неприятная тряска. С другой стороны, я сомневаюсь, что этот кроссовер будет иметь популярность у сельских жителей: для весенней распутицы он точно не подходит. Да и клиренс в 18 с половиной сантиметров как бы намекает на отсутствие внедорожных  качеств у Kia Sorento Prime.

Фото: пресс-служба

После проверки на дорогах вернемся ненадолго к внешнему виду автомобиля. Но, кроме того, что он похож на милого пухленького медвежонка, есть у него и эксклюзивные черты, и беспроигрышные инженерные и дизайнерские решения. К примеру, на смену массивным галогенным противотуманкам пришли фирменные светодиодные кубики льда и ходовые огни, объединенные с поворотниками. Поворотные фары – большой плюс на абсолютно темных дорогах. Вся оптика переведена на диоды и это мировой тренд у автопроизводителей. На колесных дисках – новые рисунки, немного изменены бамперы и решетка радиатора.

Фото: пресс-служба

В целом Kia Sorento Prime впечатляет. Если использовать эту машину только в городе – идеальный вариант в плане комфорта. Можно ездить на ней и на дачу, если дорога к ней умеренно разбитая. Большой багажник станет хорошим подспорьем в этом случае. Для деревенского жителя внедорожные качества этого кроссовера слабоваты, тут лучше задуматься о машине классом повыше.

Автор: Александр Пельт28 января 2019, 12:38

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