Молодой лихач устроил смертельное ДТП в Омске

Вечером 3 сентября на пересечении Иртышской набережной и улицы Циолковского в Омске столкнулись Mercedes C-200 и Daewoo Matiz, сообщает портал gorod55.ru. Очевидцы рассказали, что автомобиль премиум-класса вылетел на перекресток на большой скорости и под запрещающий сигнал светофора – за рулем сидел 20-летний парень. 38-летний водитель Daewoo Matiz скончался в машине скорой помощи.