В Петербурге столкнулись две маршрутки

В ночь на 4 сентября на Дунайском проспекте рядом со станцией метро "Купчино" в Санкт-Петербурге столкнулись два маршрутных автобуса, передает НСН. Один из них выехал на перекресток на мигающий зеленый сигнал светофора, второй совершал разворот.
Транспортные средства сильно повреждены. Информации о пострадавших не поступало. На месте аварии работают сотрудники ДПС.
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