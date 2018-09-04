В Петербурге столкнулись две маршрутки

В ночь на 4 сентября на Дунайском проспекте рядом со станцией метро "Купчино" в Санкт-Петербурге столкнулись два маршрутных автобуса, передает НСН. Один из них выехал на перекресток на мигающий зеленый сигнал светофора, второй совершал разворот.

Транспортные средства сильно повреждены. Информации о пострадавших не поступало. На месте аварии работают сотрудники ДПС.