Водитель и три пассажира чудом уцелели в перевернувшемся авто

На Чусовском тракте в Свердловской области легковушка Renault Logan вылетела в кювет и перевернулась, сообщает портал tagilcity.ru. Водитель не справился с управлением на крутом повороте.
Кроме него в салоне находились три пассажира – к счастью, медицинская помощь никому не потребовалась. Учитывая, какие повреждения получил автомобиль, такой итог можно считать чудом.
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