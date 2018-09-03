Водитель и три пассажира чудом уцелели в перевернувшемся авто

На Чусовском тракте в Свердловской области легковушка Renault Logan вылетела в кювет и перевернулась, сообщает портал tagilcity.ru. Водитель не справился с управлением на крутом повороте.

Кроме него в салоне находились три пассажира – к счастью, медицинская помощь никому не потребовалась. Учитывая, какие повреждения получил автомобиль, такой итог можно считать чудом.