В Омске перевернулась полная картошки "Нива"

В районе остановки "Диспетчерская" в Омске перевернулась красная груженная картофелем "Нива", передает портал gorod55.ru. Очевидцы сняли произошедшее. На снимках видно, что мешки картошки вывалились из машины. Также на одном из кадров заметно, как люди своими силами, без привлечения спецтехники, ставят автомобиль на колеса.
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