Пьяный водитель не получил ни царапины в жуткой аварии

Поздним вечером 17 сентября на трассе Красные Баки – Ветлуга в Варнавинском районе Нижегородской области автомобиль LADA допустил лобовое столкновение с ВАЗ-21110, передает портал newsnn.ru. Сообщается, что за рулем первого авто находился 26-летний водитель в состоянии алкогольного опьянения. Он не справился с управлением. Водитель второй машины сломал нос, его пассажир отделался ссадинами лба. Обоим была оказана помощь на месте. Виновник ДТП не пострадал. При этом оба автомобиля получили заметные повреждения после столкновения.
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