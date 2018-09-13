Возвращавшийся с дачного отдыха пенсионер попал под КамАЗ

В Омске возвращавшийся с дачного отдыха пенсионер попал в ДТП. Его автомобиль столкнулся с КамАЗом.
Согласно предварительным данным, 77-летний мужчина, выезжал с территории садоводческого товарищества на трассу и столкнулся с грузовым авто под управлением 61-летнего водителя. В результате аварии оба попали в больницу. Среди пострадавших также есть ребенок, передает gorod55.ru.
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