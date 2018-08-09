В перевернувшейся машине с пьяным водителем погиб ребенок

В Шарангском районе Нижегородской области 38-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения за рулем ВАЗа не справился с управлением и съехал в кювет, где машина перевернулась, передает портал newsnn.ru. В салоне находился не пристегнутый ремнем безопасности шестилетний ребенок. От полученных травм он скончался на месте.
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