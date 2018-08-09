На Украине после ДТП перевернулся автобус с пассажирами

На трассе Днепр – Мелитополь в Днепропетровской области Украины столкнулись легковой автомобиль Opel и автобус Mercedes, передает "Газета.ru". Оба транспортных средства перевернулись.
Сообщается о 15 пострадавших, шести из которых потребовалась госпитализация. Последствия ДТП сняли на фото.
На Дніпропетровщині знову зіткнулися автобус і легковик – 15 постраждалих https://t.co/jGqqfAPPZQ pic.twitter.com/vpvlI43bg7— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) 9 августа 2018 г.
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