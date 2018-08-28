Легковушка сгорела из-за забытой бутылки воды

Житель Ставропольского края рассказал, как салон его автомобиля "Жигули" выгорел из-за забытой на переднем сидении бутылки воды. Она стала своего рода линзой для солнечных лучей. В результате сперва начали тлеть чехлы на сидениях, а потом пламя охватило весь салон, передает портал newizv.ru. Последствия произошедшего хозяин авто снял на видео.