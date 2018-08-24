Необычные последствия аварии сняли в Тюмени

Утром 24 августа в районе спуска с моста на улице Монтажников в сторону улицы 50 лет Октября в Тюмени столкнулись автомобили Mazda и Kia, передает портал nashgorod.ru. По словам очевидцев произошедшего, во время перестроения южнокорейской машины японская наехала на ее водительскую дверь одним колесом. В результате Mazda зависла над землей, опираясь на асфальт одним колесом и на второй автомобиль – другим. Не запечатлеть на фото подобную картину очевидцы просто не смогли.