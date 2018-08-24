В Омске маршрутка насмерть сбила женщину на зебре

Днем 24 августа на нерегулируемом пешеходном переходе в районе дома №7/2 на улице Дианова в Омске маршрутка сбила женщину, передает портал gorod55.ru. От полученных повреждений пострадавшая скончалась на месте. Внутри пассажирской "Газели", помимо водителя, находились девять человек. Никто из них не пострадал. Причины ДТП устанавливаются.