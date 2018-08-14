Знаменитая российская фигуристка разбилась в страшном ДТП

Несчастье произошло с двукратной чемпионкой мира по фигурному катанию Анжеликой Крыловой. 13 августа 45-летняя спортсменка попала в аварию на западе Москвы.

Инцидент случился в столичном районе Крылатское. Известно, что за помощью к медикам фигуристка обратилась лишь сегодня.

Врачи диагностировали у Крыловой ушибы мягких тканей головы, травму шейного отдела позвоночника и сотрясение головного мозга, передает "Пятый канал". По предварительным данным, в ДТП виноват автомобиль, врезавшийся в машину спортсменки.

Обстоятельства происшествия выясняются. На данный момент медики оказывают пострадавшей необходимую помощь.

Анжелика Крылова выступала в танцах на льду. Наибольших успехов она добилась в паре с Олегом Овсянниковым. Они стали серебряными призерами Олимпиады-1998 в Нагано, двукратными чемпионами мира, а также чемпионами Европы.

Чемпионка мира по фигурному катанию Анжелика Крылова попала в серьезное ДТП в Москвеhttps://t.co/U0LE2gnLWe pic.twitter.com/nRVwbkajSs — Пятый канал Новости (@5tv) 14 августа 2018 г.

Как писали Dni.Ru, ранее в аварии скончался чемпион мира по бегу с барьерами Николас Бетт. Ему было 28 лет. Трагедия произошла в Кении. Бетт не справился с управлением, и его автомобиль съехал в кювет. К приезду медиков бегун уже был мертв. Николас Бетт – триумфатор чемпионата мира 2015 года, который проходил в Пекине.