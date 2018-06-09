Маршрутка с пассажирами на полной скорости влетела в трактор

Утром 9 июня при въезде на плотину Волжской ГЭС в сторону города Волжский Волгоградской области маршрутный микроавтобус на полной скорости влетел в стоявший на обочине трактор, передает портал novostivolgograda.ru. В момент аварии в маршрутке было всего двое пассажиров. Их доставили в больницу. Женщина после осмотра врачей от госпитализации отказалась. Мужчине диагностировали ушибленную рану брови и подозрение на закрытую черепно-мозговую травму.