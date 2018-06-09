В Нижнем Новгороде автобус протаранил шесть машин

Вечером 8 июня экскурсионный автобус протаранил шесть машин, стоявших в пробке на Анкудиновском шоссе в Нижнем Новгороде, передает портал newsnn.ru. Примечательно, что подробностей о массовом ДТП не сообщается до сих пор. "У нас сейчас проблемы с техникой, проблемы с людьми. Пока мундиаль идет, у нас все очень затруднено", – признался заместитель начальника местного отдела пропаганды безопасности дорожного движения Дмитрий Мацкевич.