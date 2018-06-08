Маршрутка с пассажирами протаранила столб

На улице Антонова-Овсеенко в Самаре маршрутный микроавтобус врезался в столб, передает телеканал "360". Удар был такой силы, что конструкция упала и оборвала троллейбусные линии.
Сообщается, что водитель не справился с управлением. В салоне находились пассажиры – пострадали семь человек. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Последствия ДТП сняли на видео.
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