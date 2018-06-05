Машина снесла группу пешеходов в Домодедово

Камеры наружного наблюдения, установленные на пересечении Кутузовского проезда и Каширского шоссе в городе Домодедово Московской области, сняли жуткую аварию, передает Пятый канал. Две машины столкнулись на перекрестке, после чего одна из них вылетела на тротуар и буквально снесла группу из трех пешеходов.
Удар был такой силы, что молодые люди пролетели несколько метров. Очевидцы вызвали скорую помощь. Пострадавших госпитализировали – их состояние оценивается как тяжелое.
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