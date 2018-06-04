Таксист заснул: знаменитый певец разбился в аварии с фурой

Солист группы "Градусы" Роман Пашков попал в ДТП. Водитель в такси, в котором ехал музыкант, заснул за рулем.

По словам директора группы, Роман направлялся в аэропорт Домодедово, откуда должен был улететь на гастроли в Турцию. Певец вызвал "Яндекс.Такси" и удобно расположился на заднем сиденье. К сожалению, до места назначения Пашков так и не доехал – автомобиль, в котором ехал певец, "встретился" с большегрузом.

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"Все это произошло в два часа ночи, мы ждали Романа в аэропорту, но он позвонил и сказал, что попал в аварию. Он вызвал "Яндекс.Такси", сидел на заднем сиденье. Предварительно – водитель заснул, и машина влетела под фуру", – пояснил представитель группы.

"Насколько я понял, там водитель отказался от госпитализации, то ли у него документы не в порядке, но я не могу точно утверждать. Мы вызвали скорую, Романа направили в больницу на МРТ, диагностировали сотрясение мозга", – добавил менеджер "Градусов". Также представитель Пашкова отметил, что пострадавший музыкант будет обращаться в суд, сообщает Telegram-канал SUPER.

Отметим, что "Градусы" – российская поп-группа, основанная в 2008 году. За десять лет существования коллектива было выпущено три альбома, снято 12 видеоклипов. Самые известные синглы – "Голая", "Хочется", "Здорово, великолепно". Композиции "Градусов" стали саундтреками к некоторым популярным российским сериалам – "Универ. Новая общага", "Светофор", "Молодежка", "Корабль".