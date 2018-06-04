Где в Москве чаще всего эвакуируют машины

Департамент транспорта Москвы составил перечень улиц столицы, где чаще всего нарушают правила парковки автомобилей и эвакуируют машины, передает сетевое издание m24.ru. В список вошли окрестности торгового центра "Цветной", улицы у аэропорта Внуково и станций метро "Черкизовская" и "Беляево".

Проблемы с парковкой наблюдаются также у нескольких бутиков и ресторанов. Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов подчеркнул, что парковка на тротуарах, пешеходных переходах и под запрещающими знаками угрожает как пешеходам, так и другим автомобилистам.