Range Rover Velar: смартфон на колесах

Первый взгляд на новый Range Rover Velar вызывает восторг: обтекаемый кузов, утонченные формы, футуристический дизайн. Что же это – концепт-кар, внедорожник или кроссовер? А что это внутри? Вместо привычных кнопок – сенсорные. Похоже на большой смартфон!

Машина завораживает и заставляет восхищаться. Да, могут британцы удивить, что ни говори. Салон как будто создан для "гаджетоманов", вот где можно натренировать указательный палец. На центральной консоли расположились два десятидюймовых сенсорных экрана с хорошими разрешением и яркостью.

В логике использования проблем нет, но зато в движении сенсорное управление серьезно проигрывает привычным кнопкам. Тактильные ощущения ждут хоть какой-нибудь отдачи, а слух настраивается на долгожданный щелчок. Но их нет – и ты не понимаешь, включил ли нужную опцию.





К тому же на полностью сенсорном руле есть вероятность что-то случайно нажать на скорости, а это серьезно влияет на безопасность движения. Вроде бы управлять автомобилем легко, но только если просто держаться за руль, не трогая руками ничего лишнего. Дави себе на газ и ни о чем не думай! Согласитесь, для машины за пять миллионов рублей выглядит странновато.

Еще один дизайнерский изыск – утопленные в кузове дверные ручки. Первый вопрос, возникающий при взгляде на них: а что будет зимой? Дорожная каша, мойка, перепады температур… Выдвинутся ли они по зову хозяина? Честно говоря, есть большие сомнения.





Отбросив их, пускаемся в путь. Стартует дизельный Velar не так напористо, как намекает его форма и свидетельствуют ТТХ (разгон до 100 километров в час – 7,3 секунды). Но в режиме города, может, это и к лучшему. Плавность хода машины радует: даже на легком бездорожье возникает чувство полета, а комфортный салон как бы сглаживает дорожные волны.

По прямым участкам на скорости машина идет ровно и грациозно, зато в поворотах не прочь выставить зад на встречку. Вероятно, все дело в полноприводной трансмиссии IDD (Intelligent Driveline Dynamics) с многодисковой муфтой в приводе передних колес.





Адаптивный круиз-контроль работает идеально: Velar следует за ведущим автомобилем как нитка за иголкой. А вот система удержания в полосе не всегда видит разметку, допуская выезд на встречку или обочину. Но тут, скорее, вопросы к российским дорожным службам, а не к британским инженерам.

На бездорожье становится понятно, что есть Velar на самом деле: система Terrain Control, подгоняющая машину к разным дорожным условиям, за несколько секунд увеличивает клиренс со стандартных 205 миллиметров до 251.





Умный полный привод и опционная блокировка заднего дифференциала позволяют без проблем двигаться вперед при диагональном вывешивании. Ну и водные процедуры автомобилю нестрашны: глубина преодолеваемого брода – более полуметра.

Вопросов к машине хватает, но для представителей поколения с развитым указательным пальцем и лишними деньгами в карманах некоторые ее уязвимости вряд ли станут ощутимым препятствием. Имидж компании с мировым именем и очарование, которое производит Velar при первом знакомстве, сыграют свою роль. Тот, кто хочет произвести впечатление, безусловно, купит этот футуристический автомобиль.