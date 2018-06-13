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Авто

Infiniti QX80: бизнес-джет без крыльев

Фото: Пресс-служба
Первый вопрос, возникающий в момент открытия двери обновленного Infiniti QX80: что я тут делаю? Не банкир и не газовый магнат, а так – покататься пришел. Впрочем, после благополучного подъема в салон и взгляда с высоты на крыши припаркованных рядом автомобилей все становится на свои места.
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"Пристегните ремни, наш самолет готов к взлету", – говорит внутренний голос. И действительно, японские инженеры, как всегда, постарались на славу и в чем-то даже превзошли конкурентов в классе. Не хватает только крыльев, чтобы поднять в воздух этого трехтонного атлета-тяжеловеса со всеми атрибутами люксовой комплектации, какие только можно себе представить.

Огромный салон с сиденьями, похожими на массажные кресла, как будто создан для жизни, а не для передвижения по дорогам. Здесь все красиво, функционально и комфортно: можно уйти в нирвану под какую-нибудь музыку для релаксации, ласкающую слух из 15 динамиков. Впрочем, как альтернатива – живой рок-концерт, чем я и воспользовался, вставив свою флешку в один из двух USB-портов.

Фото: Пресс-служба

Водительское сиденье регулируется электроприводом в восьми направлениях и помнит настройки пилотов. Легким нажатием кнопочек и рычажков оно ездит во всех плоскостях с таким запасом, что за руль можно посадить ну о-о-очень тучного водителя. Мне с моими средними габаритами по росту и весу 183-82 было в нем вполне комфортно.

Из "фишечек" QX80 стоит отметить салонное зеркало заднего вида, работающее в двух режимах: классическом и цифровом. После того как вы протестируете второй, к первому – гарантирую – возврата не будет! Картинка с HD-камеры, расположенной под козырьком задней двери, настолько реалистична, что создается впечатление: смотришь не видеотрансляцию, а на отражение. Только в нем нет ни вида салона, ни деталей кузова, ни жующих пассажиров, а исключительно – вид сзади автомобиля, да к тому же метра на полтора с каждой стороны шире, чем в классическом зеркальном варианте.

Фото: Пресс-служба

Боковые зеркала-лопухи можно даже не регулировать: обзор в них превосходный, а для тех, кто вдруг захочет все-таки выставить их под себя, есть автоматический режим настройки. Можно сделать это и вручную классическим способом (не путать с открываем окна и последующими движениями левой рукой в классике АвтоВАЗа!).

Камеры кругового обзора предупредят звуковыми и световыми сигналами об автомобиле в слепой зоне, а также при приближении препятствия сзади или спереди. Если включить соответствующие электронные системы, которыми QX80 нашпигован, как мощнейший игровой компьютер, то никуда, наверное, и не врежетесь. Правда, стоит сказать, что в "день жестянщика" в кюветах загородных дорог я каждый год наблюдаю исключительно автомобили от трех миллионов рублей. Вывод: на ABS, EBD, VDS, BA, TCS надейся – а сам не плошай!

Фото: Пресс-служба

Про багажник этого перекачанного монстра можно и не говорить: создается впечатление, что при сложенном втором ряде сидений перед тобой малогабаритная однушка без мебели или гараж для "Оки". В объем около полутора тысячи литров войдет интерьер небольшого дачного домика. Вот только кто его туда загрузит? Очевидно, что ездят на таких машинах не владельцы участков в садовых товариществах.

Именно поэтому потенциальных водителей премиум-внедорожника Infiniti QX80 вы вряд ли встретите на рыбалке или в непроходимом лесу. Скорее – в банке или в офисе нефтяной компании. Да и, честно говоря, по бездорожью этот трехтонник передвигается с некоторой одышкой: низкий свес переднего бампера и длина более пяти метров дают о себе знать. В песчаных дюнах, где мне довелось прокатиться, к слову, был потерян передний госномер, а следы песка наблюдались на всем бампере.

Фото: Пресс-служба

Но это еще не самое страшное: положить на бок эту махину, судя по ощущениям, можно не только на бездорожье, но и на вполне средней российской дороге. Достаточно будет неглубокой ямки.

Несмотря на наличие гидравлической системы ограничения колебаний кузова и полностью независимой подвески, в крутых поворотах на привычной скорости QX80 ведет себя не очень уверенно: зад традиционно стремится на встречку, а слишком мягкий руль не передает ощущений полной управляемости автомобилем. Как следствие – нога интуитивно тянется к тормозу с целью удержать полосу, но если летом это движение можно себе позволить, то зимой лучше вообще "тошнить" за городом 60 километров в час, что для такой машины как-то не солидно.

Фото: Пресс-служба

Как ни странно, разгоняется этот зверь до ста достаточно быстро – за семь с половиной секунд. На светофоре можно сделать всех, но в режиме города, увешанного камерами, телефон будет разрываться от уведомлений о штрафах.

Останавливается машина на уклонах достаточно неохотно, несмотря на наличие дисковых тормозов спереди и сзади. Но тут нужно просто привыкнуть и всегда помнить, что под тобой – три тонны чистого веса.   

Фото: Пресс-служба

Где раздолье для QX80, так это на скоростной прямой трассе: неровности совсем не ощущаются. Машина идет ровно, как будто вот-вот поднимется к небу. Рычание V-образной трехсотсильной восьмерки объемом 5,6 литра радует слух при легком нажатии на педаль газа при скорости в 90 километров в час. При этом, как утверждает производитель, аэродинамика автомобиля подразумевает нулевую подъемную силу. К взлету не готова – как бы говорит нам машина.

По сравнению с предыдущей версией у обновленного QX80 есть несколько заметных и приятных глазу изменений. Новый дизайн светодиодных фар и их положение придают автомобилю брутальность и агрессивность. Более высокая и широкая решетка радиатора выглядит ярко и объемно, а двойная контрастная прострочка кожи в салоне делают автомобиль внутри мягким и почти домашним.

Фото: Пресс-служба

В целом, ездить на Infiniti QX80 комфортно и приятно, но только по городу и ровному шоссе. Для экстремальных маршрутов на рыбалку или охоту, пожалуй, стоит выбрать что-то менее пафосное и люксовое.


                                                          INFINITI QX80

Цена, руб.

5 260 000

Цена в минимальной конфигурации, руб.

4 855 000

Двигатель (объем/мощность, л.с.)

5552 / 298

Привод

полный

Разгон 0-100, сек.

7,5

Смешанный расход (на сайте / тест-драйв), л/100 км

14,5 / 15,2

Снаряженная масса, кг

2817

Длина/ширина/высота, мм

5340/2030/1925

Дорожный просвет, мм

234

Объем багажника, л

1404

Фото: Пресс-служба

Автор: Александр Пельт13 июня 2018, 14:27

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