Джонни Депп попал в ДТП на гастролях в России
Машина, в которой ехал Депп, не вписалась в поворот и врезалась в стену. ДТП произошло в Санкт-Петербурге. Аварию сняли на видео, передает Пятый канал.
Как видно на записи, столкновение произошло, когда автомобиль выезжал из внутреннего двора отеля на Вознесенском проспекте. Водитель успел сбросить скорость, так что, скорее всего, Джонни Депп даже не успел понять, что произошло.
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