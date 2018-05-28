Пенсионер на Land Cruiser сбил четырехлетнего ребенка в центре Москвы

Рядом с одним из жилых домов в Лесном переулке в центре столицы 60-летний москвич за рулем Toyota Land Cruiser сбил четырехлетнего ребенка, передает телеканал "360". Малыш выбежал на проезжую часть из-за припаркованного автомобиля. Его госпитализировали.
В больнице у пострадавшего диагностировали тупую травму живота, сотрясение головного мозга, а также ссадины туловища и рук. По факту произошедшего проводится проверка.
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