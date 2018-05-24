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На западе Москвы сгорели две машины

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В ночь на 24 мая во дворе жилого дома на Кременчугской улице на западе Москвы произошел пожар, передает РИА ФАН. Горели припаркованные автомобили. Очевидцы рассказали, что незадолго до возгорания слышали хлопок.

На место прибыли два пожарных расчета, пламя было оперативно потушено. Две машины уничтожены. Третью предстоит обследовать специалистам – под воздействием высоких температур в ней могли образоваться опасные газы. Очевидцы сняли происходящее на видео.

24 мая 2018, 08:24

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