Какие автомобили в России угоняют чаще всего

Страховщики назвали самые угоняемые марки автомобилей в России. Лидерами за первый квартал 2018 года оказались Hyundai, Toyota и Kia.



Эксперты заявили, что период в четыре месяца является небольшим временным горизонтом для анализа статистики автомобильных краж. По этой причине в списке самых угоняемых машин есть весьма непривычные модели.

Согласно опросу, после тройки лидеров в рейтинге значатся марки Ford F-серии и Lexus, передает РИА Новости. Некоторые страховые компании отмечают интерес угонщиков к Nissan, Mitsubishi, Mercedes-Benz, Peugeot и Renault.

Присутствие в списке автомобилей Toyota специалисты назвали традиционным, пишет Ura.ru. Модель Toyota Camry стала самым дорогим угнанным транспортным средством за первый квартал текущего года. Рыночная стоимость машины составила более миллиона рублей.





Основной причиной популярности у злоумышленников таких моделей, как Kia Rio, Hyundai Solaris, Toyota Camry, является высокий спрос на них у автолюбителей. Эти машины проще всего сбыть по поддельным документам после изменения идентификационных номеров.

Специалисты пояснили, что повышенный интерес преступников к бюджетным машинам обусловлен нехваткой запчастей, так как масс-маркет обычно угоняют для разбора на детали. В свою очередь премиальные марки авто угоняют для перепродажи в другие регионы.