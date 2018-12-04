В Башкирии иномарка насмерть сбила ребенка

Вечером 3 декабря на пересечении Парковой и Комсомольской улиц в городе Нефтекамске в Башкирии автомобиль Chevrolet Lacetti сбил 13-летнюю девочку, передает портал ToDay News Ufa. Школьница была доставлена в больницу, где через некоторое время скончалась.
По словам водителя, ребенок выбежал на проезжую часть под запрещающий сигнал светофора. Девочка возвращалась домой с занятий танцами. По факту произошедшего проводится расследование.
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