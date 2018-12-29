В Башкирии пенсионер на грузовике насмерть сбил женщину

Вечером 28 декабря на улице Калинина в селе Серменево Белорецкого района Башкирии грузовик ГАЗ, за рулем которого сидел 77-летний местный житель, сбил 36-летнюю женщину, передает портал ToDay News Ufa. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте. Пенсионер объяснил, что женщина шла по краю проезжей части в попутном направлении в темное время суток, а он принял вправо во время разъезда с идущим навстречу автомобилем. По факту произошедшего проводится расследование.