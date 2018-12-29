Упрямые водители перекрыли трассу под Курганом

Порядка 30 машин попали в серьезный затор на трассе в Курганской области, передает Ura.ru. Проблемы возникли из-за грузовика, который не успел проехать участок ремонта дороги на разрешающий сигнал светофора и встретился на полосе со встречным потоком автомобилей.
Упрямые водители не хотели уступать друг другу. Движение транспорта было полностью парализовано на два часа. В итоге благодаря слаженной работе попавших в непростую ситуацию автомобилистов ситуацию удалось разрешить.
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