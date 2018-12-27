Авария четырех грузовиков парализовала дорогу в Башкирии

Днем 27 декабря на 1247-м километре трассы М-7 Москва – Уфа в Дюртюлинском районе Башкирии столкнулись сразу четыре грузовика, передает портал "Реальное время". Машины получили механические повреждения. Люди в ДТП не пострадали. Сообщается, что движение транспорта на участке было перекрыто. Объезд организован через ближайшие населенные пункты Москово – Юкаликулево – Суккулово. После работы на месте аварии сотрудников ГИБДД движение было восстановлено.
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