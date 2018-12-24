Москва встала в жутких пробках

Вечером 24 декабря загруженность дорог в Москве оценивается в девять баллов, передает НСН. Затруднения в движении отмечаются на всех основных направлениях. Ожидается, что пробки уменьшатся до показателя в семь баллов только к 21:00.

Отметим, повышенная загруженность дорог наблюдается в столице в преддверии каждого Нового года. Специалисты связывают это с предпраздничной активностью горожан и гостей Москвы.