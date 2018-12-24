Под Ульяновском на дороге умер водитель фуры

Дальнобойщики обнаружили в кабине большегруза на обочине дороги в Цильнинском районе Ульяновской области тело 56-летнего водителя грузовика, передает портал "ФедералПресс". Сообщается, что мужчина направлялся в Буинск и остановился на парковке. Признаков насильственной смерти при внешнем осмотре обнаружено не было. По предварительным данным, водитель скончался от сердечного приступа. По факту произошедшего проводится проверка.
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