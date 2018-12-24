В Удмуртии водитель сбил ребенка и уехал

Вечером 22 декабря на улице 1 Мая в городе Воткинск в Удмуртии неустановленный водитель сбил 12-летнюю девочку, которая пересекала проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на, по предварительным данным, запрещающий сигнал светофора, передает ИА "Удмуртия". В результате ребенок был травмирован. Автомобиль с места происшествия скрылся. Сотрудники ГИБДД разыскивают его.