В Удмуртии водитель сбил ребенка и уехал

Новый год 2019 Форум Новости "Дома-2" Гороскоп Главные события Москвы

Самое читаемое

Сенчуковой и Рыбину не хватило сил
В диком скандале с продажей тел онкобольных всплыло имя Кобзона
Бледанс отвезла сына с синдромом Дауна в детский дом
Порошенко впал в истерику после нагоняя от Путина
Газманов сильно изменился после сообщения жены о завершении отношений
партнеры
Понедельник 24 декабря
Лента новостей
18:32
Неведомая сила взорвала гору в Хабаровском крае (видео)
18:01
Авербух сбежит из страны после грандиозного шоу
17:55
Однорукая москвичка-лесбиянка убила любовницу после корпоратива
17:47
Война начинается: определены направления удара в Донбассе
17:29
Новый скандал: пышка из "Дома-2" отчитала любовника
16:58
"Красивая пара": Лорак в обнимку с режиссером восхитила народ
16:34
"Мне наплевать": Губерниев напал на важного чиновника
16:32
Неугомонный Лукашенко снова набросился на Россию
16:24
В Москве замерз насмерть известный математик
16:04
Что случилось с лицом Марии Максаковой
15:32
Иранская Джоли показала шокирующее видео
15:30
Первые зрители раскрыли "Главный секрет Деда Мороза"
15:28
Японские ученые изобрели эликсир молодости
15:27
Сын зверски убитого политика молит Путина о помощи
15:14
Пассажиров автобуса шокировали неожиданным стриптизом (видео)
15:11
Встретившаяся с Кадыровым Канделаки оставила некролог и переписала квартиру
14:57
Яковлева вытащила на сцену покалеченного сына
14:52
Преобразившаяся дочь Абрамовича восхитила телом
14:41
Волочкова закрыла грудью униженную Собчак
14:34
"Даже не улыбнется": Курникова показала очень серьезного сына от Иглесиаса
14:17
Дайнеко сделала громкое заявление после разборок с бывшим
14:03
Известная актриса скоропостижно скончалась на 32-м году жизни
13:53
Больного Криса Кельми спаивают близкие люди
13:51
Явные проблемы: Малахов высказался об импотенции
13:40
Меган Маркл попала впросак из-за подарка королеве
13:38
Оскорбленная Валерия воссоединилась с отвергнувшей ее дочерью
13:37
Красавчик Брежневой бросил отказавшуюся от оральных ласк любовницу из "Дома-2"
13:16
Открыто смертоносное действие сахара в развитии рака
13:12
В Москве мужчину обстреляли и избили ради фруктов
13:01
Арнтгольц впервые рассказала о романе с Богатыревым
12:44
В Тюмени дворники зверски избили прохожих лопатами
12:22
В Омске водитель бросил пассажиров после страшной аварии
12:21
Волочкова показала свое белье на вручении премии
12:16
"Что вижу, то пою": 69-летней Пугачевой изменил вкус
12:09
Известная актриса публично унизила Бузову
12:06
Беспардонные приставания к Терезе Мэй вызвали переполох в Лондоне
11:42
В Ростове загорелся склад
11:36
Роскошная Брежнева удивила откровениями о любимой позе
11:28
Завидный холостяк Билан ошарашил заявлением о свадьбе
11:04
Наглый Порошенко озвучил нелепые требования к Путину
10:50
Ургант крупно опозорился в прямом эфире
10:41
Кейт Миддлтон застукали в магазине для бедных
10:28
Под Москвой обнаружили набитый наркотиками автомобиль
10:18
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 24 декабря 2018 года
10:03
Россия и Вьетнам расширяют межпарламентское сотрудничество
09:54
Медведева бесследно исчезла после провала на чемпионате России
09:52
Звезду фильма "Любовь и голуби" увезли в больницу
09:32
Под Нижним Новгородом два человека погибли в результате пожаров
09:18
Народ привел в бешенство сюжет "России 1"
09:10
Москвичей предупредили о резкой смене погоды
08:59
Есть пострадавшие: в Краснодарском крае электричка сошла с рельсов
08:36
Последняя капля: Собчак взорвалась после выходки Шнурова
08:25
Украинские военные устроили погром на границе с Крымом
08:20
Нарядившуюся дочь Якубовича жестко затравили
07:12
Астрологический прогноз с 24 по 30 декабря
06:06
К чему снится салют
00:02
Меланья бросила Трампа на Рождество
22:06
Ситуация накаляется: Меган Маркл разрушила королевскую семью
20:02
Брак Аршавина под угрозой
18:17
Бывшая Шнурова влезла в скандал с Собчак и Виторганом
17:20
"Голубь мира": Алибасов помирил Федосееву-Шукшину с дочерью
16:56
Володин: Россия и Вьетнам выходят на новый уровень отношений
16:44
"Сладкие куклята": Дети Галкина и Пугачевой умилили народ
16:25
В "ЕР" возмущены цинизмом брянских чиновников после скандала с детьми
16:13
Россиян напугали странные точки на спине Евгении Медведевой
15:53
Лысая модель Playboy покорила Сеть
15:46
Свалившаяся с температурой Бузова обратилась к фанатам
14:57
Лорак оказалась в объятиях известного продюсера после скандала с разводом
14:49
Навку сняли в обнимку с пивными кружками
13:56
Мазур увезли в реанимацию после ссоры с Цымбалюк-Романовской
13:47
Собчак отправляют на Дом-2 после "измены" Виторгану
13:25
"Жизнь катится под откос": Крид под капельницей в разгар новогодних корпоративов
12:49
Россия и Вьетнам укрепляют дружеские связи
12:39
Помолодевшая Буланова собирается стать бабушкой
12:09
Россия получила пощечину в ООН с подачи Порошенко
11:45
Успенская резко сменила имидж
11:00
"Не вмешивайтесь": Собчак впервые заговорила после слухов о разводе с Виторганом
10:40
45-летняя Мария Порошина выставила живот на публике перед родами
10:28
Вдова раскрыла страшные подробности смерти Марьянова
08:08
Ту-154 рухнул под Красноярском: 110 погибших
06:06
"Истерика и ажиотаж": что происходит вокруг концерта Пугачевой
00:25
Дмитрий Шепелев потерялся на фоне стильного Стаса Михайлова
23:03
Красавчик Прилучный проиграл Пьехе в битве за секс
19:12
Оголившаяся Волочкова нырнула в ледяную купель (видео)
18:45
Союзный парламент России и Белоруссии выходит на международный уровень
18:26
Володин назвал самых активных депутатов Госдумы
17:57
Постельное видео Муцениеце и Прилучного слили в Сеть
17:02
Рынска взорвалась из-за развода Собчак и Виторгана
16:26
"Жесткий, суровый человек": Киркоров сделал откровенное признание о браке с Пугачевой
15:35
"Маркл-монстр" неожиданно нашла защиту после травли
15:10
"Прямо страшно": Гузеева шокировала жуткой фотографией
14:51
В шахте "Уралкалия" в Соликамске произошел взрыв
14:42
Испанский трансгендер едва не стал "Мисс Вселенная-2018"
14:25
Россиян просят защитить Чудской лес
13:58
Старый гей воткнул нож в спину Медведевой
13:53
Дочь Ани Лорак поразила всех на шоу ''Голос''
13:28
Навка увела Светикову от Чадова
13:16
Половина элитных квартир в Москве продается тайно
12:49
Что мешает отмене роуминга между Россией и Белоруссией
12:37
Потеряли: Виторган попал в скандал из-за пропажи обручального кольца
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Истерика и ажиотаж": что происходит вокруг концерта Пугачевой
Россия получила пощечину в ООН с подачи Порошенко
Мазур увезли в реанимацию после ссоры с Цымбалюк-Романовской
"Что вижу, то пою": 69-летней Пугачевой изменил вкус
Ту-154 рухнул под Красноярском: 110 погибших
Вдова раскрыла страшные подробности смерти Марьянова
Авто

В Удмуртии водитель сбил ребенка и уехал

прочитано 213 раз

Вечером 22 декабря на улице 1 Мая в городе Воткинск в Удмуртии неустановленный водитель сбил 12-летнюю девочку, которая пересекала проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на, по предварительным данным, запрещающий сигнал светофора, передает ИА "Удмуртия". В результате ребенок был травмирован. Автомобиль с места происшествия скрылся. Сотрудники ГИБДД разыскивают его.

24 декабря 2018, 18:19

комментарии

Политика

Наглый Порошенко озвучил нелепые требования к Путину
Меланья бросила Трампа на Рождество
Россия получила пощечину в ООН с подачи Порошенко
Веселый Порошенко шлепнулся в лужу во время праздника

Шоу-бизнес

"Красивая пара": Лорак в обнимку с режиссером восхитила народ
Киселев возмущен ложью и подлостью Запашного
Что случилось с лицом Марии Максаковой
Иранская Джоли показала шокирующее видео

Проишествия

"Заломали Березу": украинские депутаты устроили мордобой (видео)
"Ничего страшного": дикие оправдания Кокорина взбесили народ
Шокирующие кадры смертельной перестрелки в московском кафе
Бывшая девушка Овечкина протаранила автомобиль с беременной женщиной (видео)

Lifestyle

Стала известна победительница шоу "Пацанки"
"Принципиальная позиция": звезда сериала "Домашний арест" о причине закрытия
"Полицейский с Рублевки": стал известен финал 4 сезона
В Сети появилась новая серия "Простоквашино" (видео)
Шоу-бизнес

Нарядившуюся дочь Якубовича жестко затравили

Злые языки не оценили наряд девушки
Шоу-бизнес

Что случилось с лицом Марии Максаковой

Оперную диву с трудом узнали
Шоу-бизнес

Последняя капля: Собчак взорвалась после выходки Шнурова

Блондинка выступила с матерной речью
Шоу-бизнес

"Красивая пара": Лорак в обнимку с режиссером восхитила народ

Пользователи Сети пришли в восторг

Гороскоп

Астрологический прогноз с 24 по 30 декабря
Брак Аршавина под угрозой
Совет на выходные
Роман с известным певцом выйдет Волочковой боком

Фоторепортажи

Яковлева вытащила на сцену покалеченного сына
Преобразившаяся дочь Абрамовича восхитила телом
Пелагея привела мужа посмотреть на красавчика Петрова
Вдову Кобзона публично поцеловал молодой мужчина

Спорт

Медведева бесследно исчезла после провала на чемпионате России
Россиян напугали странные точки на спине Евгении Медведевой
"Не отпускает": Коляду подкосила затяжная болезнь
Лихорадка фигуриста Морозова помогла побить мировой рекорд

Регионы

Власти объявили о больших проблемах из-за просевшего Крымского моста
В Краснодаре банда Деда Мороза ограбила кондитерскую (видео)
В Екатеринбурге пенсионерка заживо сварилась в яме с кипятком
Сдвиг в разные стороны: Крымский мост деформирован
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru