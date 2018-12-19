В Таганроге автомобиль вылетел в кювет на скользкой дороге

На Котлостроительной улице возле автозаправки в городе Таганрог Ростовской области автомобиль вылетел в кювет, передает портал rostovgazeta.ru. Машину отнесло к железнодорожным путям. По словам очевидцев, на место приехали сотрудники полиции и скорой помощи. Автолюбители отметили, что на этом участке может быть скользкая дорога. Ситуацию осложняет опасный поворот, на котором некоторые водители, тем не менее, превышают скорость. Подробности произошедшего устанавливаются.
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