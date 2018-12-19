В Казани иномарка сбила ребенка на санках

Утром 18 декабря на перекрестке улиц Лукина и Айдарова в Авиастроительном районе Казани автомобиль Ford Fusion не уступил дорогу на регулируемом пешеходном переходе и наехал на санки с трехлетним мальчиком, которые везла его мать, передает портал inkazan.ru. За рулем иномарки находилась 44-летняя женщина. В результате ДТП ребенок получил ушибы мягких тканей лобной области, носа и верхней губы.
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