В ДТП под Ростовом пострадали два водителя

На 1089-м километре трассы М-4 "Дон" в Азовском районе Ростовской области Hyundai не предоставил преимущество в движении и столкнулся с автомобилем "Нива", передает портал rostovgazeta.ru. В результате аварии пострадали оба водителя – 56-летняя женщина и 52-летний мужчина. Они были доставлены в больницу. По факту произошедшего проводится проверка.
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