В Чебоксарах учительница на внедорожнике сбила школьника

На территории одной из гимназий в Чебоксарах преподавательница за рулем внедорожника Toyota сбила пятиклассника, выбежавшего из-за угла, передает портал "ФедералПресс". Ребенок был доставлен в больницу с переломом голени. По факту ДТП проводится проверка. Отметим, согласно требованиям ГИБДД въезд личного транспорта, в том числе сотрудников, на территорию учебного заведения запрещен.
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